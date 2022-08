50 Tote nach Monsunregen in Indien

90 Straßen nach Erdrutschen blockiert

Unter den Todesopfern sind etwa sechs Kinder, die am Sonntag im Bundesstaat Jharkhand ertrunken sind. Sie hatten in stehendem Wasser in einer verlassenen Grafitmine gebadet. Im ebenfalls betroffenen Bundesstaat Himachal Pradesh waren zuletzt mehr als 90 Straßen nach Erdrutschen blockiert gewesen, wie der Nachrichtenverlag „Indian Express“ am Montag berichtete. In Teilen des Staates Madhya Pradesh blieben vorerst noch Schulen geschlossen.