Lechs Gemeindesitzung ohne Livestream war rechtens

Worauf bezieht sich Evaluierung?

Nun liegt die Entscheidung der BH vor. Wie Bürgermeister Lucian in einer Aussendung mitteilt, befand die Behörde das Vorgehen des Bürgermeisters für rechtens. Für Aufsehen sorgt in der Gemeinde die Argumentation der Behörde. Diese legt den Beschluss, Gemeindesitzungen per Livestream zu übertragen, nämlich als auf sechs Monate befristet aus. Im Gemeindebeschluss vom 25. Jänner 2021 ist zwar tatsächlich von einer Evaluierung nach sechs Monaten zu lesen. Die Opposition bezieht diese aber auf die technische Umsetzung durch eine bestimmte Firma, nicht auf den Livestream per se.