Lech baut demokratiepolitisch weiter ab

„Was in Lech passiert, muss geheim bleiben." Ist das die interne Vorgabe, nach der in Lech Politik gemacht wird? Dieser Verdacht jedenfalls drängt sich so manchen in der Arlberg-Kommune auf. Jüngster Anlassfall für derlei Vermutungen: Die Gemeindevertretersitzung am vergangenen Montag wurde nicht per Livestream übertragen. Und das, obwohl die Gemeinde im Jahr 2021 einen Beschluss fasste, eben diese Sitzungen der Öffentlichkeit per Livestream zugänglich zu machen.