Hanke und Ludwig: Ihre Körper sprachen Klartext

Was spricht der Mensch, was sein Körper? Ludwig wirkt sehr ruhig. Mit hocherhobenem Kinn wendet er seinen Kopf gleichmäßig von links nach rechts, er spricht großteils frei. Sehr stabiler Blickkontakt und ruhige Gestik. Sein Sprechtempo ist langsam und er lässt viele Pausen zwischen den Worten. Das wirkt ziemlich gelassen in Anbetracht der drohenden Folgen für die Stadt Wien.