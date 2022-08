Wien Energie: Ludwig gegen „andere Spielregeln“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich in einer Pressekonferenz - gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) - äußerst unzufrieden darüber, wie über die Folgen der Krise des Energieversorgers Wien Energie gesprochen wurde, denn „es ist zu keiner Zeit die Versorgungssicherheit beeinträchtigt gewesen“. Was die zwei Milliarden Euro an Kredit seitens des Bundes betrifft, so habe laut Ludwig die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) auch in den vergangenen zwei Jahren Milliarden vergeben - und so solle es auch sein: „Ich gehe nicht davon aus, dass es für Wien andere Spielregeln gibt.“ Bei der PK gab es übrigens einen kurzen Disput zwischen Ludwig und Karner.