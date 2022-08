Opposition feilt an Untersuchung zur Wien Energie

Die Wiener Oppositionsparteien könnten demnächst eine gemeinderätliche Untersuchungskommission in die Wege leiten. ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch bestätigte am Mittwoch in einer Pressekonferenz, dass dazu Gespräche geplant sind. Zwar kann die Wien Energie nicht direkt Gegenstand des Gremiums sein, die politischen Abläufe im Umfeld aber wohl doch.