Kanzler: „Rettungsmaßnahme für 2 Mio. Menschen“

In den Verhandlungen über Unterstützungen für den in finanzielle Not geratenen Energieversorger Wien Energie bzw. deren Mutter Wiener Stadtwerke haben sich Bund und Stadt Wien geeinigt. Demnach soll das Land Wien vom Bund ein Darlehen über zwei Milliarden Euro bekommen (siehe Video oben). „Das Darlehen ist eine Rettungsmaßnahme für zwei Millionen Menschen, die Kunden der Wien Energie“, betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch. Die SPÖ wiederum übt scharfe Kritik an den Aussagen von ÖVP-Politikern und spricht von einer „Schmutzkampagne“. Hart ins Gericht mit den „roten Bonzen“ ging auch die FPÖ Wien, die sogar Bürgermeister Michael Ludwigs Rücktritt in den Raum stellte.