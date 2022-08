Wien Energie: Super-GAU blieb 44 Tage lang geheim

Dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig der gebeutelten Wien Energie via Notverordnung unter die Arme griff, ohne die Gremien zu informieren, stößt der Opposition auf. Der Stadtchef bestätigte am Dienstag, dass er am 15. Juli erstmals ein 700-Millionen-Darlehen als Schutzschirm für die Wien Energie genehmigte, am Montag ein weiteres - beide rechtens, gemäß der Wiener Stadtverfassung.