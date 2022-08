Faktencheck: So hat die Wien Energie spekuliert

„Milliardenverlust“ möglich

Das erklärt das Milliardenloch und warum Wien Energie zum Finanzminister gehen musste. Unklar ist, wie lange die Kontrakte laufen und zu welchen Konditionen heuer weitere Derivate abgeschlossen wurden. Zmuegg: „Am Ende kann dabei ein Milliardenverlust entstehen.“ Auch andere in der Branche haben Derivate in ihrer Bilanz. Völlig unüblich ist es jedoch, dass ein Energieversorger Termingeschäfte in dieser gigantischen Höhe abschließt.