Wien Energie treibt Keil zwischen Rot und Pink

Streitthema Lobautunnel

Während Wiederkehr etwa den Lobautunnel nicht für „sinnvoll“ hält, würde die Wiener SPÖ ihn am liebsten mit den eigenen Händen graben. Zum ersten Mal so richtig gelitten hat die Zusammenarbeit allerdings beim Thema Gebühren. Wie berichtet, ließ die SPÖ sie erhöhen, was die NEOS empörte: „In diesen schwierigen Zeiten ist die Tendenz des Bürgermeisters, diese Valorisierung nicht aussetzen zu wollen, für uns enttäuschend.“