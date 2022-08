Viel Regen: Griechische Wasserspeicher sind voll

Während anderswo in Europa Dürre und Wassermangel herrscht, freut sich Griechenland in diesem Sommer über besonders viel Wasser. So sind etwa die Speicherseen für den Großraum Athen, wo mehr als ein Drittel aller Einwohner des Landes lebt, laut der griechischen Wassergesellschaft EYDAP so voll wie seit Jahren nicht mehr.