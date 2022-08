Wassermangel gefährdet Europas Stromversorgung

Die anhaltende Dürre in Europa reduziert das Wasser in Flüssen und lässt einzelne Stellen oder ganze Flüsse komplett austrocknen. Das führt dazu, dass die Stromversorgung des Kontinents gefährdet ist, weil Atom- und Wasserkraftwerke auf Wasser angewiesen sind. In Deutschland wird bereits mehr Strom aus Gas produziert - das bekanntlich auch knapp ist.