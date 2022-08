Dornbirn und Bregenz müssen Ländle-Ehre retten

Am Dienstagabend kamen die Fans der Vorarlberger Bundesligisten Austria Lustenau und SCR Altach nicht mehr aus dem Kopfschütteln heraus. Die Rheindörfler, die zuletzt auch in der Liga schwer in Schieflage geraten waren und seit dem vergangenen Wochenende Inhaber der „Roten Laterne“ sind, gingen bei Zweitligist Admira sang- und klanglos unter. Die eigentlich gut gestarteten Lustenauer erlebten beim Wiener Sportclub einmal mehr einen Horrorabend - und zogen, wie bereits in den Jahren 2006 und 2014, im Cup gegen die Dornbacher den Kürzeren.