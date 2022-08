ÖFB-Cup: Admira kickt Kloses Altacher raus

Für den SCR Altach ist der österreichische Fußball-Cup einmal mehr frühzeitig zu Ende. Der Bundesligist aus Vorarlberg kassierte am Dienstag in der 2. Runde auswärts gegen Zweitligist FC Admira eine klare 0:3-Niederlage. Die Niederösterreicher revanchierten sich an den Altachern, die erst in der letzten Runde der vergangenen Oberhaus-Saison die „Rote Laterne“ an die Südstädter abgegeben hatten. 2021/22 war Altach bereits in der 1. Runde an Drittligist SC Kalsdorf gescheitert.