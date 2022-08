Klimek befürwortet Normalbetrieb an Schulen

Keine Masken- und keine Testpflicht mehr - so starten ab nächster Woche die Schulen ins neue Unterrichtsjahr. Für Komplexitätsforscher Peter Klimek ist das auch vertretbar. Denn strengere Sicherheitsmaßnahmen in den Schulen hätten nur einen überschaubaren Effekt. Der Grund: In der breiten Gesellschaft gibt es fast nirgends mehr Maskenpflicht. Es wird auch kaum noch getestet.