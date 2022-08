Klimek: „Infektionszahlen höher als ausgewiesen“

Prinzipiell liege man in der Corona-Pandemie jetzt - mit der hohen Immunisierung in der Bevölkerung und den neuen Varianten -, was das individuelle Risiko betrifft „ungefähr“ bei der Grippe. Allerdings gibt es, unterstrich Klimek, einen großen Unterschied: Grippewellen gibt es einmal im Jahr, Corona-Wellen wesentlich häufiger - allein heuer schon drei. In der Frage allfällig nötiger Schutzmaßnahmen für den Herbst war der Komplexitätsforscher zurückhaltend: Es werde wohl auf lange Sicht alternativlos sein, mehr auf Eigenverantwortung - auch bei der Maske - zu setzen, meinte er.