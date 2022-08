Multiorganversagen | Rot-schwarze Wolke

Multiorganversagen. Es sind schier unvorstellbare Summen, die seit Sonntag Abend rund um die akute Finanzmisere der Wien Energie genannt werden. Da war zunächst davon die Rede, der stadteigene Energieversorger benötige rasch 1,7 Milliarden Euro, um an den Strombörsen handlungsfähig zu bleiben. Am Montag hieß es dann, dass die Stadt bereits im Juli und in der letzten Woche mit jeweils 700 Millionen Euro ausgeholfen habe. Dann wurde der Inhalt des Bettelbriefes des Wiener Finanzstadtrates an den Finanzminister bekannt. In dem am Montag verfassten Schreiben ersucht der SPÖ-Stadtrat um die Bereitstellung von bis zu sechs Milliarden Euro, davon zwei Milliarden noch sofort am selben Tag. Wie es zu einem derartigen plötzlichen Finanzbedarf kommen kann? „Bei allem Verständnis für die fatalen Auswirkungen der Preissteigerungen bei Öl und Gas: In großen Unternehmen gibt es üblicherweise eine Liquiditätsplanung und ein Risikomanagement“, kommentiert dieses Desaster „Krone“-Wirtschafts-Chef Dr. Georg Wailand und meint, „in der Medizin würde man das als Multiorganversagen bezeichnen“. Wer wird wohl für dieses Multiorganversagen büßen müssen - außer den Steuerzahlern?