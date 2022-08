Asfinag will Parkplätze mit Kameras aufrüsten

„Wir kennen das Problem, überlegen bereits, was wir als Asfinag beitragen können, um es zu lösen“, sagt Heimo Maier-Farkas, bei der Asfinag bis auf Vorarlberg und Tirol bundesweit zuständig für die Autobahnmeistereien. Bereits zum dritten Mal in drei Monaten haben Räuber bei den kleinen Autobahnparkplätzen bei Oberham in der Gemeinde Krenglbach zugeschlagen.