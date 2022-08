Albtraum-Parkplatz: Überfälle gehen weiter

Alles geht ganz schnell! Wer an einem Wochenende in Krenglbach bei einem der Oberham-Parkplätze anhält, um ein Nickerchen zu machen, ist ein potenzielles Ziel! Bereits zum dritten Mal in drei Monaten haben Räuber hier zugeschlagen und Sonntagfrüh für ein schlafendes ungarisches Paar (30, 28) einen Albtraum Wirklichkeit werden lassen!