Kind krampfte im Schlaf: Rettung in letzter Minute

Anna möchte anonym bleiben. Sie ist Leiterin einer Kindertagesstätte in Kärnten – mit Leib und Seele und seit zehn Jahren. „Doch so wie der Alltag in den elementaren Bildungseinrichtungen läuft, so darf es nicht bleiben!“, sagt sie und schildert im „Krone“-Gespräch, was vor wenigen Tagen passiert ist. „Ein dreijähriges Kind hat während des Mittagsschlafes einen neurologischen Notfall erlitten. Wäre nicht eine Betreuerin unmittelbar darauf aufmerksam geworden und hätte die Rettungskette nicht sofort funktioniert, wäre der kleine Engel vielleicht nicht mehr unter uns!“