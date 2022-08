Gratis Betreuung für 19.044 Kärntner Kinder

Insgesamt werden 27 Millionen Euro in dieses Entlastungspaket investiert, von dem Familien mit bis zu 2964 Euro pro Jahr profitieren. Dies errechnet sich aus den durchschnittlichen Beiträgen, die bei 247 Euro für einen Ganztagsplatz in einer Kindertagesstätte für die Unter-Dreijährigen und bei 147 Euro im Kindergarten liegen. Auch der Kostenersatz für Tagesmütter/Väter wurde auf 1,50 Euro pro Stunde angehoben. Kaiser: „Jeder Euro, der in die Bildung von Kindern geht, kommt letztlich 16-fach zurück. Das ist ein Investment in die Kärntner Zukunft, weil Familienfreundlichkeit auch zum Wirtschaftsfaktor wird.“