Exoskelette & Gentechnik für Soldaten der Zukunft

Gentechnik, Chemie und Implantate

Obwohl Exoskelette Soldaten kräftiger, ausdauernder und überlebensfähiger machen, hat die Technologie Grenzen. Die Hightech-Anzüge können menschliche Limitierungen wie Müdigkeit, Schmerz- oder Kälteempfinden nicht abschalten. In der militärischen Forschung gibt es aber durchaus Ideen, wie das gelingen könnte. So wies der US-Thinktank „Jamestown Foundation“ 2019 auf angebliche Experimente mit „Gen-Editing“ an Soldaten in China hin. Chinas Regierung dementierte prompt, sprach von „Lügengeschichten“.