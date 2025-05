Schwere Kämpfe in Ukraine, Drohnen in Moskau

Speziell die Situation rund um die Kleinstadt Pokrowsk im Gebiet Donezk hat sich nun massiv zugespitzt: Im Tagesverlauf habe es mehr als 200 Gefechte gegeben, resümierte der Generalstab in Kiew Sonntagabend in seinem abendlichen Lagebericht. So hätten die ukrainischen Verteidiger dort bisher 70 Angriffe abgewehrt. Weitere zwölf Angriffe liefen noch, teilte der Generalstab mit. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.