„Haben davor gewarnt, aber passiert ist nichts“

Von einem Exhibitionisten belästigt wurde wie berichtet eine 14-Jährige in einem Bus in Innsbruck: Der Mann setzte sich in einem nahezu leeren Bus direkt ihr gegenüber und begann, Hand an sich zu legen. Das Mädchen blickte währenddessen durchgehend aufs Handy. Der Mann stieg zwei Haltestellen weiter aus. „Meine Tochter ist von dem Vorfall noch immer paralysiert“, schilderte der Vater der „Krone“.