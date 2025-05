Europatag: Fühlen Sie sich europäisch?

Der Europatag erinnert an den Grundgedanken eines geeinten Europas: Frieden, Freiheit und Zusammenhalt. Doch wie stark ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl heute tatsächlich noch spürbar? Während viele die EU für Wohlstand, offene Grenzen und demokratische Werte schätzen, wird gleichzeitig Kritik laut: Bürokratie, Demokratiedefizite und Bürgerferne, Intransparenz und Uneinigkeit bei wichtigen Themen wie Migration oder Klima werden regelmäßig bemängelt. Europa gilt in diesen Punkten für viele nicht als feierwürdig, sondern als reformbedürftig. Staaten wie Ungarn, die immer wieder europäische Entscheidungen blockieren oder die EU öffentlich torpedieren, werfen die Frage auf, ob die EU wirklich geeint ist oder zunehmend auseinanderdriftet. Grund genug sich die Frage zu stellen, ob sich die Menschen in Österreich und anderen Mitgliedsländern tatsächlich als Europäer fühlen oder ob nationale Identitäten überwiegen.