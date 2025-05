Hield und Curry werfen Warriors in nächste Runde

Die Pacers wiederum gewannen in Cleveland dank 19 verwerteten Dreipunktewürfen mit 121:112 und gingen in der Viertelfinalserie gegen das punktbeste Team der Qualifikation unerwartet in Führung. Andrew Nembhard mit 23 Zählern und Spielmacher Tyrese Haliburton mit 22 Punkten, 13 Assists und drei Blocks waren die Besten der Gäste.