Altach-Sportchef nach Klose-Ansage abgereist

Grabherr reiste zurück

Präsident Peter Pfanner will nichts überstürzen: „Jeder Trainer will neue Spieler. Unser Kader ist voll, die Ausländerregel werden wir nicht brechen!“ ABER: Die gestrige Heimreise von Sportchef Werner Grabherr aus Linz zurück nach Vorarlberg – anstatt mit der Mannschaft für die Vorbereitung auf das morgige ÖFB Cup-Matach gegen die Admira weiter nach Wien – mit der Begründung, es gäbe bis zum Transferschluss (Donnerstag) noch viel zu tun, lässt darauf schließen, dass doch noch Bewegung in den Kader kommt.