„Es scheppert immer!“ Klose fordert Verstärkungen

Der LASK steht auch nach der 6. Runde der Bundesliga an der Tabellenspitze. Das steht nach dem 4:1-(1:0)-Heimsieg der Oberösterreicher gegen Altach am Samstag fest. Trainer Miro Klose wollte die Pleite in Linz aber nicht einfach hinnehmen, forderte im Gespräch mit „Sky“ neue Spieler.