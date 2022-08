Ein junger Bulle, der mit den Hufen scharrt

Eiskalt agierte Salzburg beim 6:0-Kantersieg, dem bisher mit Abstand höchsten Saisonerfolg in Lustenau am Samstag. „Wir haben wieder richtige Spielfreude gezeigt“, sagte Trainer Matthias Jaissle. Zwar gewann seine Mannschaft bis auf die Sturm-Partie (1:2) gegen Sturm alle Spiele, komplett über 90 Minuten überzeugten die Bullen aber nicht wirklich. Auch gegen die Vorarlberger lief es nicht über die volle Spielzeit am Schnürchen, selbst wenn es das Ergebnis wohl vermuten lässt.