Salzburg verweigert Spieler die Freigabe

Mehrere Klubs wollten Mantl verpflichten

So gab es in den letzten Tagen und Wochen konkretes Interesse mehrerer Klubs am Schlussmann, doch diesem wurde ein Riegel vorgeschoben. Arminia BIelefeld, St. Pauli und auch KRC Genk hätten Mantl nur allzu gerne in ihren Reihen gesehen und per Leihe an sich gebunden. Salzburg setzt allerdings auf die Dienste des 22-Jährigen und traut ihm zu, in absehbarer Zeit Stammtorhüter des Abo-Champions der österreichischen Bundesliga zu werden.