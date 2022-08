Jaissle: „Das war unsere beste Saisonleistung“

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): „Das war von uns die bisher beste Saisonleistung. Wir haben den Fußball auf den Platz gebracht, den wir uns vorgenommen haben. Wir waren von Beginn an gut im Spiel und sehr giftig gegen den Ball. Austria Lustenau hat zwischen der 25. und 45. Minute das gespielt, was sie stark macht in ihrer erfrischenden Art und Weise. Aber ich weiß auch, dass es an einem guten Tag von uns schwierig ist gegen meine Mannschaft und wir haben heute einen sehr guten Tag gehabt.“