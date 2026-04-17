Triple-Chance für Laimer ++ Lisa Eder tritt zurück

Konrad Laimer spricht über Triple-Ambitionen in dieser Saison, der Wiener Sportclub bestreitet heute Abend das erste Spiel im neuen Stadion und Skispringerin Lisa Eder gibt überraschend ihr Karriereende bekannt – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 17. April.