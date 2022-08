Lebensretter auf vier Pfoten im Einsatz

Hunde haben den Menschen beim Geruchssinn einiges voraus. Denn die Vierbeiner besitzen im Gegensatz zum Menschen die 40-fache Anzahl an Riechzellen. Und genau das macht sie für Such- und Rettungseinsätze besonders geeignet. „Die Hunde sind in den verschiedensten Bereichen aktiv, sei es bei der Fährtensuche, der Flächensuche, der Trümmersuche oder der Lawinensuche“, erklärt Karl Janesch junior, Mitglied der Internationalen Rettungshunde Organisation (IRO).