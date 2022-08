Bereits 300 Tonnen tote Fische aus der Oder geholt

Fischen kommen in Müllverbrennung

Allein in Brandenburg wurden demnach hundert Tonnen eingesammelt. Die toten Fische werden dort in Müllverbrennungsanlagen entsorgt. Die Suche nach den Ursachen für das massive Fischsterben laufe auf Hochtouren und sei „ist noch nicht abgeschlossen“, sagte die Ministerin. In Polen war das Fischsterben erstmals Ende Juli in der Region um Breslau registriert worden. Wenige Tage später wurden auch in Deutschland erstmals tote Fische beobachtet.