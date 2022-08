Schätzung: 25 bis 50% des Bestandes sind verendet

Die Verluste der Fischereibetriebe an der Oder bezeichnete Brämick als drastisch. „Wir gehen davon aus, dass es zwei bis vier Jahre dauern wird, bis sich die Potenziale der Bestände wieder so entwickelt haben, wie es vor dieser Entwicklung der Fall war.“ In der vergangenen Woche wurden in der Oder auf polnischer und deutscher Seite massenhaft tote Fische entdeckt und eingesammelt.