Seitensprünge | Dürfen´s denn das?

Dürfen´s denn das? Auch viele „Krone“-Leser melden sich zu Wort. Die allermeisten von ihnen haben wenig bis kein Verständnis für die Cancel Culture. Viele bringen Beispiele, was dabei noch alles verboten werden könnte. „Was kommt als Nächstes“, fragt ein Leser, „darf eine Nicht-Japanerin noch die Madame Butterfly singen? Achja, das ist ja eine italienische Oper! Also dürfen japanische Künstler noch europäische Musik spielen?“ Ja, dürfen´s denn das? An Oper denkt auch „Krone“-Kolumnistin Franziska Trost in ihrem Kommentar zur Debatte um die „kulturelle Aneignung“. So verweist sie auf Mozarts „Entführung aus dem Serail“, mit der, wie sie schreibt, Mozart „mit dem Mix aus neuen Klängen einer anderen Kultur und einem deutschen Libretto die traditionellen starren Formen der Oper durchbrach“. Ja, durfte er denn das? Trost bleibt freilich nicht allein bei Mozart hängen. Sie schreibt: „Kulturelle Aneignung? Natürlich. So wie sich Kulturen immer gegenseitig bereichert haben. Wie leer wären unsere Bühnen, wenn man alles Angeeignete canceln würde? Die Rolling Stones würden längst nicht mehr rollen, weil sie den Rock-Olymp mit schwarzen Blues-Klängen stürmten. Picasso ließ sich oft von afrikanischer Kunst inspirieren, Klimt von japanischer - also reif für den Museumskeller?“ Und Trost resümiert in ihrer Kolumne: „Es ist ein typisches Merkmal unserer Empörungsgesellschaft, dass kulturelle Aneignung so schnell zum Kulturkampf erhoben wird. Dabei kann gerade in der Kultur die Welt zusammenkommen, sie kann den Horizont erweitern, im besten Falle Vorurteile abbauen und vor allem zum Diskurs anregen. Aber nicht, wenn jeglicher Diskurs sofort gecancelt wird . . .“ Ja, darf unsere Autorin denn so etwas schreiben? Ja!