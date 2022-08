Jugend im Fokus: Starkes Zeichen für die Lehre

Mitarbeiter in allen Bereichen gesucht

Das ist zu kurz gedacht. Es braucht sowohl als auch. Derzeit aber haben wir weniger einen Mangel an Rechtsanwälten zu beklagen als eher an Fachkräften. Händeringend werden Mitarbeiter in nahezu allen Bereichen gesucht, aber der Arbeitskräftemarkt ist ausgetrocknet, wie das so unschön heißt. Das wird jeder bestätigen, der jüngst einmal schnell einen Handwerker gebraucht hätte, vertröstet wurde oder auf einer Warteliste landete, außer er wusste zufällig einen in der Bekanntschaft.