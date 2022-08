Messe in Tirol: „Überblick über Lehre für Jugend“

Die erste hybride Lehrlingsmesse in Tirol startet am 17. Oktober und findet bis 19. Oktober als Live-Messe in der Olympiaworld in Innsbruck statt. Ebenfalls am 17. Oktober startet die virtuelle Lehrlingsmesse, die bis zum 16. Oktober 2023 auf lehre4you.at läuft. Anmeldeformulare für die Aussteller sowie die diversen Standpakete sind unter lehre4you.tirol abrufbar. Der Anmeldeschluss ist am 15. September. Alle Schüler erhalten vom Land Tirol ein Freifahrtticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein Shuttle bringt sie dann im Anschluss vom Bahnhof bis zur Olympiaworld zur Messe.