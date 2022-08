ÖSV-Skicrosser machen den Alpinen „Konkurrenz“

Am norwegischen Fonna-Gletscher wäre eigentlich alles angerichtet gewesen. „Wir hätten dort auf einem Skicross-Kurs trainieren können, der zuvor von anderen Nationen genutzt wurde“, verrät der Vorarlberger Mathias Graf, der in der vergangenen Saison den Europacup souverän gewonnen und sich damit einen Weltcup-Fixplatz für die neue Saison gesichert hatte. Schlechtes bzw. zu warmes Wetter machten nun allerdings einen Strich durch die Rechnung. Für den neuen ÖSV-Skicrossverantwortlichen Markus Gutenbrunner und Cheftrainer Lukas Inselsbacher hieß es also umplanen.