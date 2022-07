Fährt zurückgetretener ÖSV-Seriensieger weiter?

Der neue Chef der rot-weiß-roten Skicrosser, Markus Gutenbrunner, bat zu Wochenbeginn zum Teambuilding ins Hotel „Montafoner Hof“ nach Tschagguns in Vorarlberg. Nach dem Besuch des Hochseilgartens in Latschau, stand am Montagabend ein Beisammensein im „Golmerhaus“ auf dem Programm. Dort mit dabei: der zurückgetretene Seriensieger der vergangenen Saison Mathias Graf.