ÖSV-Seriensieger schockt mit Karriereende

„Veni, vidi, vici!“ So lässt sich Mathias Grafs Einstieg bei den Skicrossern im letzten Winter am trefflichsten beschreiben. Nach seinem Wechsel von den Alpinen dominierte der Vorarlberger den Europacup (fast) nach Belieben, gewann acht Rennen, fuhr neunmal aufs Podest und sicherte sich mit dem Sieg in der Gesamtwertung ein fixes Weltcupticket für die kommende Saison. Doch die wird der 26-Jährige maximal vor dem Fernseher verfolgen.