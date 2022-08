Sturz aus den Träumen | Putinversteher

Sturz aus den Träumen. „Putin macht blutigen Ernst“ titelten wir in der „Krone“, nachdem genau heute vor einem halben Jahr russische Truppen die benachbarte Ukraine überfallen hatten. „Diese Tragödie erinnert daran, wie unsicher wir in unserer Welt leben, wie leicht wieder ein Besessener sein Land und die Welt ins Unglück stürzen kann“, kommentierte „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz damals den von Putin angezettelten Krieg und ergänzte: „Viele von uns sind aus schönen Träumen gestürzt worden. Die Welt, die vor uns liegt, ist wieder eine Welt der Rüstungsbudgets und der Militarisierung des Denkens in Megatonnen.“ Wie recht doch unser Autor schon am Tag des Kriegsausbruches hatte! Allerdings: In einer Sache wurde er von der (österreichischen) Realität längst wieder überholt…