Ehemaliger Verbündeter nennt Putin einen „Clown“

„Was haben wir auf unserer Seite?“

Er habe laut Girkin „den Kreml zum Narren gehalten“. Der Außenseiter Selenskyj habe „entschlossen und selbstbewusst die Ziele des Krieges und ebenso entschlossen die Bedingungen für Verhandlungen über einen Waffenstillstand verkündet“, sagte der Veteran. In einer beißenden Kritik an Putin fragte er: „Und was haben wir auf unserer Seite?“