Weitere EU-Länder setzen Visa-Verbot für Russen um

„Ukrainer sterben und Russen genießen das Leben in Europa. Es muss Sanktionen geben, Einreisesperren, damit das nicht mehr möglich ist“, sagte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko. Damit liegt er auf einer Linie mit der estnischen Regierung, die am vergangenen Donnerstag wie berichtet einen Visa-Stopp für Menschen aus Russland einführte. Ausgenommen sind unter anderem jene mit Wohnsitz, Verwandten oder Aufenthaltsrecht in Estland. Nach Behördenangaben passierten zuletzt täglich etwa 2500 Russen und Russinnen die Grenze ins Nachbarland, knapp die Hälfte von ihnen mit einem Touristenvisum.