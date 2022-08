Vor Unabhängigkeitstag: „Russen bündeln Kräfte“

Angst vor Raketenschlägen auf Kiew

Aus Furcht vor russischen Raketenangriffen haben die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew alle Großveranstaltungen rund um den Unabhängigkeitstag am Mittwoch verboten. Am 24. August feiert die Ukraine traditionell die Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende gewarnt, dass Russland zum Gedenktag am 24. August „etwas besonders Bösartiges“ tun könnte. Befürchtet werden verstärkt Angriffe auf zivile Infrastruktur und Regierungseinrichtungen. Die US-Botschaft in Kiew rief deswegen alle US-Bürger erneut dazu auf, die Ukraine zu verlassen.