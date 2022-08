Fischsterben in der Oder: Suche nach Schuldigen

Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder an der deutsch-polnischen Grenze hat die Regierung Polens nun eine hohe Belohnung ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Ergreifung eines Täters führen, habe die Polizei eine Summe von umgerechnet 210.000 Euro ausgelobt, sagte Vize-Innenminister Maciej Wasik am Samstag in Gorzow Wielkopolski. Vermutet wird, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde.