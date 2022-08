Nachfrage nach Gülle, Jauche und Mist gestiegen

Nachdem die Kunstdünger-Preise in die Höhe geschnellt waren, sind Alternativen wie Gülle, Jauche und Mist gefragt. In Österreich sind das Angebot und der Handel jedoch begrenzt, berichtete der Präsident der Landwirtschaftskammer (LKÖ) Josef Moosbrugger. Eigene Handelsplattformen wie in Deutschland gibt es beispielsweise nicht.