Kickl ohne Kreide | Lasst sie tanzen

Kickl ohne Kreide. Der blaue Parteichef im ORF-Sommergespräch plötzlich kaum angriffig, sondern verbindlich, freundlich statt aggressiv - nein, es dreht sich nicht um Herbert Kickl gestern Abend, es ist die Erinnerung an einen überraschenden Auftritt von Heinz Christian Strache vor einigen Jahren. Der damalige FPÖ-Obmann schaffte es nicht nur im Sommergespräch, phasenweise neben dem Verbalrabauken auch den freundlichen, mitunter charmanten Staatspolitiker zu geben. Das gelang ihm zwar nicht ganz so gut wie seinem Vorgänger Jörg Haider, weil ihm schlicht dessen Intellektualität fehlte, aber er machte doch manchmal recht passable Figur. Maßgeblicher Mann im Schatten war sowohl bei Haider wie bei Strache Herbert Kickl. Nun trat Kickl bereits zum zweiten Mal selbst als Parteichef beim ORF-Sommergespräch auf. Dem es in den vergangenen Monaten zwar mit seiner Radikalrhetorik gelang, die Freiheitlichen bei Umfragen wieder nach oben zu führen. Gleichzeitig aber stehen die Blauen im Out - mit dem in der Politlandschaft isolierten Parteichef ist für alle anderen Parteien im wahrsten Sinne des Wortes „kein Staat zu machen“. Die Kickl-FPÖ - in einer Regierung derzeit unvorstellbar. Würden wir nun nach all den auch innerparteilichen Querelen der letzten Wochen ein neues Gesicht des aktuellen FPÖ-Chefs kennenlernen? Naja, anfangs schien Kickl tatsächlich ein Stückchen der sprichwörtliche Kreide gefressen zu haben. Doch bald spuckte er wie gewohnt Gift und Galle. Attackierte die Interviewer genauso wie die gesamte politische Konkurrenz. Gab sich als Klimawandelleugner, Coronaleugner und Putin-Versteher („Putin hat ja nur gemacht, was die Amerikaner seit 100 Jahren tagtäglich machen“). Sein Klientel erreichte Herbert Kickl gestern neuerlich. Doch dieses Klientel dürfte bei 20 Prozent gedeckelt sein. Eventuelle Sympathisanten angesprochen? Das hat er kaum. Kreide fressen - das schmeckt Herbert Kickl so gar nicht. Man könnte sagen: authentisch ist er und bleibt er.