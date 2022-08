Sechs Verletzte bei schwerem Zusammenstoß in Tirol

Der Unfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Der 57-jährige Deutsche geriet aus noch ungeklärter Ursache mit seinem voll besetzten Auto auf die Gegenfahrbahn, prallte in eine Leitplanke und in der Folge in das Auto eines Niederländers (67). Der Holländer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.