„Zuhause in Metropolen, mein Zuhause ist Bleiburg“

Geboren 1935 in Graz, verbringt sie Kindheit und Jugend in Bleiburg. Nach Studien in Wien an der Akademie für angewandte Kunst und der Akademie der bildenden Künste in den 1950er Jahren und längeren Aufenthalten in Frankreich, Skandinavien und der Schweiz, zieht sie 1962 nach New York, wo gerade die Pop-Art-Bewegung entsteht und macht die Stadt zu ihrem Zuhause. Bleiburg bleibt Kogelnik zeitlebens treu, wo sie (neben Wien und New York) im Geburtshaus ihrer Mutter am Hauptplatz ein Atelier betreibt. Viele Keramiken entstehen hier. 1997 stirbt Kiki Kogelnik in Wien und findet im Familiengrab in Bleiburg ihre letzte Ruhe.